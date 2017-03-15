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İran da ateşkes garantörü oldu

Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildi

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İran da ateşkes garantörü oldu
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 3. tur toplantı sona erdi. Taraflar, İran'ın da Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra ateşkesin garantörü olmasında anlaştı.  Kazakistan Dışişleri Bakancı Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin katılımıyla Astana 3 toplantısının kapanış bildirisini okudu. Kamaldinov, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra İran'ın da resmen ateşkesin garantörü olmasına karar verildiğini duyurdu. Tarafların 2 günlük toplantıda ikili ve üçlü görüşmelerde ateşkesin güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Kamaldinov, "Taraflar, ateşkesi güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Ateşkes ihlallerinin birbirlerine rapor etme, ihlallerin sayısının azalmasını sağlama ve üçlü denetleme mekanizmasının etkinliğini artırma konularında anlaştı." ifadelerini kullandı. Kamaldinov, ayrıca Suriye'deki UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunan tarihi eserlerin korunması için çalışmaya karar verdiğini bildirdi. Astana toplantılarının Cenevre'deki siyasi süreci destekleyecek şekilde devam edeceğini vurgulayan Kamaldinov, Astana 4 toplantısının 3-4 Mayıs'ta yapılacağını, Tahran'da da 17-19 Nisan'da hazırlık toplantısı düzenleneceğini söyledi. AA

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İran Da Ateşkes Garantörü Oldu
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