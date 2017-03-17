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İran'da ekonomik durgunluk derin

İran'da muhafazakar kimliğiyle tanınan gazete, ülkedeki ekonomik durumun her yıl daha da kötüleştiğini yazdı.

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İran'da ekonomik durgunluk derin

Keyhan gazetesinin yayımladığı raporda, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu hükümetin ekonomik politikaları eleştirilerek, halkın ekonomik gidişattan duyduğu memnuniyetsizliğe yer verildi.

Ülkedeki tekstil sektöründeki satışlarda düşüş yaşandığını aktaran gazeteye göre, ismini açıklamayan bir konfeksiyoncu konuyla ilgili, "Geçen yıl, 2 bin 500 parça elbise sattım. Bu yıl, bin 300 adet satabildim. İşlerimiz yarı yarıya düştü. Bu zamana kadar satışlarda böyle düşüş yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Halkın alım gücünün Ruhani hükümeti döneminde düştüğünü ileri süren gazete, hükümetin İran lideri Ali Hamaney'in "direniş ekonomisi" tezine gereken önemi vermediğini yazdı. Gazetenin haberinde ülkedeki üretimin düşük olduğu belirtilerek, piyasadaki malların bir çoğunun ithal olduğu kaydedildi.

AA

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