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İran'da yas var

İran'ın Gülistan eyaletinde dün yaşanan maden faciası sonrası, eyalette 3 gün genel yas ilan edildi

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İran'da yas var
İran resmi haber ajansında (IRNA) yer alan habere göre, Azadşehr kentinde meydana gelen maden faciası sonrası, İran Lideri Ali Hamaney'in Gülistan temsilcisi ve eyalet valisi Kazım Nurmufidi tarafından eyalette 3 günlük genel yas ilan edildi. Gülistan eyalet valisi Nurmufidi yayımladığı mesajda, maden faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu. İran'ın kuzey eyaletlerinden Gülistan'daki bir kömür madeninde, dün öğlen saatlerinde, meydana gelen patlama sonucu 35 kişi hayatını kaybetmiş 70 kişi yaralanmıştı. Şimdiye kadar 22 kişinin cansız bedeninin göçük altından çıkarıldığını belirten yetkililer, kalan 13 madencinin cesedine ulaşmak için yoğun çalışmaların devam ettiği kaydedildi. AA

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İranda Yas Var
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