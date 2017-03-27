İran'dan ABD'li şirketlere şok karar!

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD tarafından tek taraflı olarak İran'la irtibatlı şahıs ve şirketlere uygulanan ambargonun uluslararası kurallar ve İran'la varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) aykırı olduğu belirtildi.

İsrail'de güvenlik, silah ve inşaat alanında faaliyet gösteren ABD'li 15 şirketin, 21 Mart 2017'den itibaren İran'ın yaptırım listesine girdiği aktarılan açıklamada, söz konusu firmalarla ticari ilişkinin yasaklandığı ve yetkililerine veya onlarla irtibatlı kimselere vize verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ve terörizme destek verdikleri" destek gerekçesiyle yaptırım uygulanacak ABD'li 15 şirketten bazıları ‘Bent Tal, United Technologies Products, ITT Corporation, Raytheon, Re/Max Real Estate, Magnum Research Inch., Oshkosh Corporation, Kahr Arms ve Elbit System’ şeklinde sıralandı.