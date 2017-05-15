İran'dan ‘duvar’ açıklaması

Kasımi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İran sınırına inşa etmeyi planladığı duvarla ilgili soru üzerine, "Biz, iki ülke arasındaki sınırı daha güvenli hale getirecek her türlü girişimi memnuniyetle karşılarız." dedi. Türk makamlarının kendilerini konuyla ilgili bilgilendirdiğini söyleyen Kasımi, duvarın, sınırın sıfır noktasında değil, Türkiye topraklarında yer alacağını ifade etti.



Kasımi, söz konusu planla ilgili daha geniş bir şekilde müzakere etmeyi umduklarını aktararak, "Her halükarda, sınırların güvenliği hem bizim için hem de Türkler için önemli bir konu ve iki ülke bu amaç için gerekli adımları atmalı." diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık geçen hafta yaptığı açıklamada, sınıra duvar inşasının, İran'a karşı bir hareket değil, bölge halkı ve sınır güvenliği için gerekli bir adım olduğunu vurgulamıştı.



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Ergün Turan ise yaklaşık 144 kilometrelik duvarın inşası için ihalenin tamamlandığını, inşaatın ilk bölümünü ekim ayında tamamlamayı planladıklarını kaydetmişti. AA

