İran'dan ‘saygı duyarız’ açıklaması

Basın toplantısında konuşan Behram Kasımi, 16 Nisan'da yapılan ve az farkla 'Evet' ile sonuçlanan anayasa değişikliği halkoylaması için "Bu Türkiye'nin iç meselesi. Bize düşen Türk halkının verdiği karara saygı duymak" ifadelerini kullandı. İranlı sözcü, referandum sonucunun Ankara'nın bölge politikasını nasıl etkileyeceği sorusuna karşılık, "Bunu bekleyip göreceğiz. Bu konuda acele etmemeliyiz" yorumunda bulundu. DIŞ HABERLER