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İran'dan ‘saygı duyarız’ açıklaması

Türkiye'deki referandum sonucunu değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Türkiye halkının çoğunluğunun kabul ettiği her şeye saygı duyarız" diye konuştu

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İran'dan ‘saygı duyarız’ açıklaması
Basın toplantısında konuşan Behram Kasımi, 16 Nisan'da yapılan ve az farkla 'Evet' ile sonuçlanan anayasa değişikliği halkoylaması için "Bu Türkiye'nin iç meselesi. Bize düşen Türk halkının verdiği karara saygı duymak" ifadelerini kullandı. İranlı sözcü, referandum sonucunun Ankara'nın bölge politikasını nasıl etkileyeceği sorusuna karşılık, "Bunu bekleyip göreceğiz. Bu konuda acele etmemeliyiz" yorumunda bulundu. DIŞ HABERLER

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İrandan ‘saygı Duyarız’ Açıklaması
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