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İran'dan Suud'a tehdit

ABD'nin, Ortadoğu'da bir Şii-Sünni savaşı için özel projeler gerçekleştirdiği ve gayret gösterdiği bir dönemde, Suudi Arabistan ve İran arasında tam da bu projeye uygun gerilimler yaşanıyor. İran savunma Bakanı Hüseyin Dehgan Suudi Arabistan'ı tehdit etti.

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İran'dan Suud'a tehdit

İran Savunma Bakanı Dehgan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Suudiler düşüncesizce bir harekette bulunurlarsa, Mekke ve Medine hariç tüm krallıkları İran ordusu tarafından yok edilecek." tehdidinde bulundu.

Lübnan merkezli Arapça yayın yapan ve Hizbullah örgütünün televizyon kanalı olarak bilinen el-Manar TV'ye verdiği demeçte, Dehgan, Bin Selman'ın, "Savaşın Suudi Arabistan'a ulaşmasını beklemeden İran'ın sınırları içerisinde gerçekleşmesi için çalışacağız." sözlerine tepki göstererek Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Suudi Arabistan yetkililerini "düşüncesizce" bir adım atma konusunda uyardıklarını söyleyen Dehgan, "Eğer düşüncesizce bir harekette bulunurlarsa, Mekke ve Medine hariç dokunmadık bir yer bırakmayacağız." dedi.

Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman, geçen hafta devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İran'ın aşırılık yanlısı bir ideolojiye sahip olduğunu belirterek, "Savaşın Suudi Arabistan'a ulaşmasını beklemeden İran'ın sınırları içerisinde gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

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İranSuudi ArabistanABDOrtadoğuBin SelmanHüseyin Dehgan
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