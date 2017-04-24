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İran ile Çin anlaştı

İran ile Çin, 2 sene önce İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1 ülkeleri) arasında yapılan nükleer anlaşma kapsamında, İran'daki Arak ağır su reaktörünü yenileme konusundaki ilk anlaşmayı imzaladı

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İran ile Çin anlaştı
İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) ile bir Çinli şirket arasındaki anlaşma Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran temsilcisi Rıza Necefi, "İmzalanan anlaşma oldukça önemli ve İran Çin'le oldukça güzel bir işbirliği sürdürüyor.

Bu işbirliğinden iki tarafın da faydalanacağı çok şeyin olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Arak ağır su reaktörünün yeniden tasarlanıp modernize edilmesi, İran'a yönelik yaptırımları hafifleten ve Temmuz 2015'te imzalanan 'Nükleer Anlaşma'nın temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.  Nükleer Anlaşma'ya göre İran, Arak tesisinde silah düzeyinde plütonyum zenginleştirmeyecek ayrıca 15 yıl boyunca yeni bir ağır su reaktörü inşa etmeyecek.

İran ayrıca Arak nükleer reaktörünü soğutma amacıyla bulundurduğu ağır su stoğunu 130 metrik tondan yüksek tutmama sözü de vermişti. Çin ve İran, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yıl başında Tahran'ı ziyaret ettiği sırada Arak ağır su reaktörünün modernizasyonu ve 100 megawattlık elektrik santrallerinin inşası konusunda anlaşmaya varmıştı. AA

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İran Ile Çin Anlaştı
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