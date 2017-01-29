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İran karara tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump’ın göçmen kararını eleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Müslümanların ABD topraklarına girmelerinin engellenmesi aşırılık yanlıları için bir hediye olacaktır” dedi.

29 Ocak 2017 Pazar 17:48
İran karara tepki gösterdi
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriyeli mültecilerin gelişini askıya alan ve aralarında İran’ın da bulunduğu 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararını eleştirdi. Zarif, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, “Müslümanların ABD topraklarına girmelerinin engellenmesi aşırılık yanlıları için bir hediyedir.” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamasında Zarif şunları kaydetti:
“7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamak ABD’nin iddialarının temelsiz olduğunun göstergesidir. ABD’nin İran devletiyle bazı konularda ihtilafları vardır. Ancak buna rağmen Müslümanlara getirilen yasak, bu devletin İran halkına dost olduğu şeklindeki iddiasının temelsiz olduğunu göstermektedir. Uluslararası camianın diyalog ve iş birliğine ihtiyacı vardır.”
ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı Suriyeli mültecilerin ABD’ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamenin cuma günü yürürlüğe girmesinin ardından New York’ta John F. Kennedy Havalimanı’nda iki Irak vatandaşı gözaltına alınmıştı. 
Son olarak ABD’de bir federal mahkeme 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar verdi. New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının “onarılmaz bir zarara” neden olabileceği gerekçesiyle ABD’ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD’de kalması yönünde karar aldı. AA
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