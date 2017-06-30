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İran ‘kesin öldü’ dedi

İran haber ajansına göre İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in temsilcisi IŞİD’in lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin “kesinlikle öldüğünü” açıkladı

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İran ‘kesin öldü’ dedi
İran resmi haber ajans IRNA, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü temsilcisi Şirazi'nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin “kesinlikle öldüğünü” söylediğini bildirdi. Hamaney'in temsilcisinin "Terörist Bağdadi kesinlikle öldü” dediğini aktaran IRNA, konuyla ilgili başka bir bilgi geçmedi. İran'ın bu açıklaması, Rusya'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamadan neredeyse iki hafta sonra geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 16 Haziran günü Moskova'da yapılan açıklamada Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceği bildirildi.

Açıklamada Bağdadi'nin 28 Mayıs tarihinde Rakka’nın güney mahallelerindeki bir binaya düzenlenen hava saldırısında ölmüş olabileceği açıklanmıştı. Aynı gün içerisinde açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis ise "Bu haberleri doğrulayan bir bilgiye sahip değiliz” demişti. İran'dan gelen Bağdadi açıklaması aynı zamanda Irak ordusunun IŞİD'in hilafet ilan ettiği Musul'daki El Nuri Camii'nin kontrolünü ele geçirdiğini söylediği güne denk geliyor. Irak Başbakanı Haydar El İbadi, perşembe günü yaptığı açıklamada bu gelişmeyi "IŞİD’in sahte devletinin sonu" olarak yorumladı. DIŞ HABERLER

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İran ‘kesin öldü’ Dedi
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