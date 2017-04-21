İran'la anlaşmaya “berbat” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran ile P5+1 ülkelerinin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmaya ilişkin bir soru üzerine, bu anlaşmayı 'Berbat' olarak niteleyen ve kendisinin asla imzalamayacağını dile getiren Trump, "İran, anlaşmanın ruhuna uygun davranmıyor. Davranmak zorunda ama davranmıyor" şeklinde konuştu. “Ne yapılabileceğine bakacaklarını” ifade eden Trump, şöyle devam etti: "Yapılan bir anlaşmayla ilgili çok büyük kötülük ediyorlar. Berbat bir anlaşmaydı. Asla imzalanmamalıydı. Müzakere edildiği şekilde müzakere edilmemeliydi. Ben tüm anlaşmalara taraftarım ama bu çok kötü bir anlaşma, gördüğüm, imzalanmış en kötü anlaşma. Onlar anlaşmanın ruhuna uygun hareket etmiyorlar. Biz konuyu çok dikkatli bir şekilde analiz ediyoruz ve yakın zamanda bu konuda söyleyeceklerimiz olacak." Kuzey Kore'ye ilişkin bir soru üzerine Trump, "Kuzey Kore konusunda çok iyi durumdayız" dedi. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile geçen haftalarda görüştüğünü ve bu ülkenin liderine büyük saygı duyduğunu ifade eden Trump, Şi'nin Kuzey Kore konusunda elinden geleni yapacağına inancını dile getirdi. DIŞ HABERLER