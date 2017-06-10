İran saldırının peşini bırakmıyor

İran'da çarşamba günü İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Elborz Başsavcılığı Halkla İlişkiler sorumlusu Ahmed Fazıliyan, "Elborz eyaletinde İran Meclisi ile devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırılarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı." dedi. Fazıliyan, gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.



İran İstihbarat Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Kermanşah, Kürdistan, Batı Azerbaycan ve Tahran eyaletlerinde DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 41 kişinin gözaltına alındığı" duyurmuştu. Başkent Tahran'da 7 Mayıs Çarşamba günü İran Meclisi ile Humeyni Türbesi'ni hedef alan silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmiş, 5'i saldırgan 22 kişi ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. AA