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İran, Suudi Arabistan'a 'terörist devlet' dedi

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Suudi Arabistan yönetimini 'terörist devlet' olarak tanımladı

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İran, Suudi Arabistan'a 'terörist devlet' dedi
İran'da görev süresi 3 yıl daha uzatılan Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, katıldığı bir devir teslim töreninde, 'melun' (lanetlenmiş) diye hitap ettiği Riyad yönetimine sert ifadelerle yüklenerek, " Bugün Suudi Arabistan yönetimi bölgede bir terörist devlet haline geliyor" diye konuştu. Caferi, konuşmasında," Bugün bölgede sadece yeterince güçlü olan ülkeler güvenli kalabiliyor" ifadelerine yer verdi.

İran Devrim Muhafızları, geçen ay İran meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan terör saldırılarından da Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu. Buarada, 10 yıllık görev süresi bitmek üzere olan Tümgeneral Caferi'nin görev süresi 3 yıl daha uzatıldı. Ülkedeki yasalar gereği Devrim Muhafızları komutanı, başkomutan sıfatını da taşıyan ülke lideri tarafından atanıyor. DIŞ HABERLER
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