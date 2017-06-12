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İran, Umman'a savaş gemileri gönderdi

İran basını, Körfez ülkeleriyle Katar arasında yaşanan gerilim nedeniyle Tahran'ın Umman'a 2 savaş gemisi gönderdiğini belirtti

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İran, Umman'a savaş gemileri gönderdi
Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Albroz destroyeri ve Buşehr lojistik savaş gemisinden oluşan İran Donanması'na bağlı 47. filo, Bandar Abbas limanından Umman'a doğru yola çıktı. Gemiler, Umman'dan Aden Körfezi'ne ve Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki uluslararası sulara hareket edecek.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Donanma Komutanı Tümamiral Habibullah Sayyari, "Bugün itibarıyla Aden Körfezi'nde kontrol altında tutulan güvensiz bir ortam hakim. 4 binden fazla petrol tankeri ve kargo gemisinin petrol ve petrol dışı ithalat ve ihracat faaliyetleri için güvenli bölgelere geçişine refakat ettik" dedi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen'in başını çektiği bazı Körfez ülkeleri, geçen hafta başında Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. DIŞ HABERLER
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