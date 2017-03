İran ve Rusya safları sıklaştırıyor

Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde özellikle enerji ve ulaştırma konularının ele alındığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinin Moskova ile nükleer işbirliğini sürdüreceğini belirterek buna örnek olarak da Rusya'nın Buşehr'de inşa ettiği nükleer reaktörü verdi. Ruhani Moskova'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Her iki ülke arasındaki ilişki diğer ülkeler için tehdit değildi, tehdit olmayacak" dedi. Ruhani Putin'le dokuzuncu kez bir araya geliyor İran, Rusya'dan sanayi ürünleri, teçhizat ve nükleer enerji teknolojileri satın alıyor. İran ve Rusya ticaret hacmini yılda 10 milyar Euro'ya çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya'nın İran'ın üslerini kullanmasının gerekmesi hâlinde her bir talep hakkında birbirinden ayrı kararlar alacaklarını söyledi. Zarif, "Rusya'nın (İran'da) askeri bir üssü yok, iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadele etmek için Rusların İran'ın tesislerini kullanması gerekirse her bir talebi birbirinden ayrı olarak değerlendirip bir karar vereceğiz" dedi. Rusya, Suriye'deki terörist gruplara hava operasyonları düzenlemek için geçen yaz İran'ın Hamedan üssünü kullanmıştı. Böylece, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yabancı bir ülke bir İran üssünü kullanmış olmuştu. DIŞ HABERLER