İran’da ABD düşmanlığı artacak

İran devlet televizyonunda yayımlanan mesajında Hamaney “Bu, ülkemizin teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını etkilemeyecek. Ancak ABD ve Suudiler gibi bölgedeki yardakçılarının hükümetlerine karşı olan nefreti arttıracaktır” dedi. Çarşamba günü İran Meclisi ve Humeyni'nin türbesine İran vatandaşı olduğu açıklanan kişiler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıları IŞİD üstlenmişti. İran Devrim Muhafızları saldırıların arkasında Suudi Arabistan ve ABD'nin olduğunu iddia etmişti.



Saldırı Körfez'de güç mücadelesi içerisinde olan Riyad ve Tahran arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani saldırı sonrasında teröre karşı küresel birlik çağrısında bulunmuştu. Ruhani “İran'ın mesajı her zaman olduğu gibi terörizmin küresel bir soru olduğu ve bugünün dünyasında terör, aşırılık ve şiddete karşı birlik olarak bölgesel ve uluslar arası düzeyde işbirliği yapılması yönündedir” demişti.



Diğer yandan İran'daki saldırılara ilişkin ABD'nin kurbanlar için “yas tutup, dua edeceğini” söyleyen ABD Başkanı Donald Trump "Terörizmi destekleyen ülkelerin destekledikleri şeytanın kurbanı olacaklarının altını çiziyoruz" açıklamasıyla İran'ın tepkisini çekmişti. DIŞ HABERLER