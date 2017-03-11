Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İran’dan sosyal medyaya sınır

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkedeki sosyal medya uygulamalarının kapatılabileceğini belirtti

Bu haber kez okundu.

İran’dan sosyal medyaya sınır
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan Muntazeri, "İnternetin birtakım avantajları olsa da oldukça tehlikeli bir cehennem yatağına dönüşebiliyor." dedi. İnternetin kısıtlanmasına gelen tepkilere de işaret eden Muntazeri, "Bize, 'Şu uygulamayı kapatmayın halkın özgürlüğünü elinden almayın' diyorlar. Bu nasıl özgürlük?" ifadelerini kullandı. "Batı'nın sahip olduğu tüm imkanlarıyla Müslüman toplumlara karşı kültürel savaşa girdiğini" öne süren Muntazeri, Çin'i internet kısıtlamaları konusunda örnek göstererek, "Nüfusunun az bir kısmı Müslüman olan Çin, Batı kültürünün ülkeye girişine izin vermiyor. O halde biz neden bunu yapmayalım?" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2013'te göreve geldiğinde halka daha özgür bir basın ve internet sözü vermişti ancak Ruhani'nin bu sözleri özellikle muhafazakâr muhalefet tarafından eleştirilerin hedefi olmuştu. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
İran’dan Sosyal Medyaya Sınır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100