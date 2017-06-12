İran’ın amacı etkisini artırmak

İran deniz kuvvetlerine ait Aden Körfezinden dönen 46'ıncı filosunun karşılama töreninde konuşan Seyyari, “Uluslararası sularda bulunma ve diğer ülke limanlarına yanaşmanın bir amacı da İran düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Şia düşmanlığının önüne geçmektir.” dedi. İran deniz kuvvetlerinin iki ana hedefi olduğunun altını çizen Seyyari, "Bunlardan biri deniz bağlantı yollarında güvenliğin tesis edilmesi, diğeri ise özellikle İran karşıtlığının önüne geçmek” ifadesini kullandı.



Seyyari, İran menfaatlerini korumak için uluslararası sularda varlıklarını genişletmeleri gerektiğini ifade ederek, "Başka ülkelerin limanlarına yanaşarak, stratejik bir hedef olan İran kültürünü o ülkelere ihraç etmeyi de amaçlıyoruz." diye konuştu. Öte yandan Körfez ülkeleriyle Katar arasında yaşanan gerilim nedeniyle Tahran'ın Umman'a 2 savaş gemisi gönderdiğini belirtildi. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Albroz destroyeri ve Buşehr lojistik savaş gemisinden oluşan İran Donanması'na bağlı 47. filo, Bandar Abbas limanından Umman'a doğru yola çıktı. Gemiler, Umman'dan Aden Körfezi'ne ve Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki uluslararası sulara hareket edecek. DIŞ HABERLER