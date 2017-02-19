Irkçı politikacı İslam karşıtı kampanya yürütüyor

Özgürlük Partisi (PVV) Başkanı radikal politikacı Geert Wilders, seçim kampanyasını başlattı. Wilders’in seçim vaadleri arasında ülkeye göçmenlerin girişini engellemek ve camileri tatil etmek gibi popülist söylemler var. Wilders dünya genelinde popülizmin geliştiğini, bu yüzden vaatlerinin geniş çapta seçmeni etkileyeceğini düşünüyor.

Wilders şöyle diyor: Sınırlarımızı kapatıp, yabancılara verdiğimiz parayı elimizde tutarak kendi Hollanda’mızı inşa etmek istiyoruz. Milyarlarca Euro ödüyoruz, Brüksel’e, Yunanistan’a, Afrika’nın gelişimi için ve Hollanda’daki mülteciler için. Tüm harcamaları keseceğiz ve parayı Hollanda’nın kendi halkına vereceğiz.”

Faslı bir Müslüman tarafından İslam’a hakaret ettiği için 2004 yılında öldürülen Hollandalı film yapımcısı Theo Van Gogh cinayetinin ardından Wilders saklanarak yaşıyor. İslam karşıtı söylemlerle kampanyasını başlatacak olan Wilders için ciddi şekilde güvenlik tedbirlerinin alınması öngörülüyor.

Hollanda’nın Avrupa Birliğinden çıkması gerektiğini düşünen Hollandalı politikacı geçtiğimiz hafta Trump’un söylemlerine benzer ifadelerle seçim kampanyasında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini verdi. Hollanda da Mart ayının ortasında yapılacak seçim anketlerine göre Wilders’in aşırıcı partisi (PVV) %17 oy oranıyla birinci sırada. Bu partiyi şu an hükümette olan Halk İçin Özgürlük ve Demokrasi (VVD) partisi yüzde birlik farkla takip ediyor. Wilders’in başkanı olduğu partinin seçimlerden birinci parti olarak çıkması dahi ona tek başına hükümeti kurma olanağı vermiyor. Koalisyon hükümeti konusunda da Wilders’in ciddi zorluklarla karşılaşacağı şimdiden görülüyor.

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