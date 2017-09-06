İrma Kasırgası ABD'ye yaklaşıyor

Kasırganın haftasonu Florida'ya varması bekleniyor. Kayıtlara geçen Atlas Okyanusu'ndaki en şiddetli kasırgalardan biri olarak değerlendirilen Irma Kasırgası, Karayiplerdeki Barbuda ve Antigua adalarına ulaştı. Barbuda'da bazı telefon hatlarının kesildiği ve birçok evin çatısının çöktüğü yönünde haberler geliyor. Şiddeti açısından en yüksek derece olan 5'inci kategoride sınıflandırılan kasırganın, hafta sonuna doğru Porto Riko ve Virgin adaları üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaşması bekleniyor.



Irma Kasırgası, Ağustos ayında ABD'nin Teksas kıyılarını vuran Harvey Kasırgası'ndan sonra ABD'nin kısa bir zaman diliminde yaşayacağı ikinci doğal afet olarak değerlendiriliyor. Miami merkezli ABD Ulusal Kasırga Merkezi, hızı saatte yer yer 295 kilometreye ulaşan kasırganın "potansiyel bir felaket" olacağı tahmininde bulunuyor. Harvey Kasırgası Kategori 4 olarak sınıflandırılmıştı. Kasırganın, ayrıca Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Haiti de etkili olarak toprak kaymalarına neden olması öngörülüyor.



Meteoroloji uzmanlarına göre Irma Kasırgası kimi bölgelerde yedi metre yüksekliğindeki dalgalara sebebiyet verebilecek. Kasırganın ABD anakarasına ulaşmasından birkaç gün önce Başkan Donald Trump, Porto Riko, ABD Virjin Adaları ve Florida eyaletinin tamamını afet bölgesi ilan etti. Bahamalar'da da altı küçük ada boşaltıldı. DIŞ HABERLER

