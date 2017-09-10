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Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı

Karayipler ve Küba'da can kayıplarına ve büyük hasara neden olan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Florida Valisi eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 30’una yani 6 buçuk milyon kişiye tahliye emri verdi 

10 Eylül 2017 Pazar 19:27
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Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı

HABER MERKEZİ
Karayipler ve Küba'da can kayıplarına ve büyük hasara neden olan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine ulaştı. Florida Valisi Rick Scott, tahliye emri verilen yaklaşık 6 buçuk milyon kişiye "evlerinizi hemen terk edin" uyarısı yaptı. Bu sayı, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, saatte ortalama 210 kilometre hızla ilerliyor. Özellikle Karayipler'de büyük yıkıma neden olan kasırgada, en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Florida eyaletinde 200 binden fazla hane elektrik kesintilerinden etkilendi. Eyalette kalanlara da evlerinin iç odalarında durmaları ve camlara yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Florida eyaletinde yaklaşık 50 bin kişi kurulan barınaklara yerleşti. Yerel medya, bazı bölgelerdeki barınaklarda yaşanan yoğunluktan ötürü bazı kişilerin geri çevrildiğini yazdı.


ABD’ye milyarlarca dolar zarar verecek


ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası Küba'nın kuzey kıyılarından sonra dün sabah Florida'da etkisini göstermeye başladı. Kasırganın dün sabah itibariyle, Florida'nın güney-güneydoğusunda, saatte yaklaşık 115 km. hızla 4. kategoride ilerlemeye devam ettiği kaydedildi. Irma kasırgasının, ABD hükümetine milyarlarca dolar zarar verecek doğal bir felakete neden olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Miami kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 


Diğer eyaletler de tehdit altında


Karayipler’de Bahamalar ve Küba’nın kuzeyini en üst seviye tahribat derecesi olan 5’inci kategoride geçen cuma günü etkili olan Irma kasırgası Florida’ya doğru ilerlerken şiddetini biraz yitirmeye başladı ve 4’üncü kategoriye geriledi. Ancak yine de kasırga gerçek bir tehdit olmaya devam ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Irma’nın saatte 215 kilometre hızda rüzgârlara yol açtığını bildirdi.

Kasırganın güzergâhında başta Florida olmak üzere Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Kasırga nedeniyle tahliyelerin ülkede gerçekleştirilen en büyük tahliyelerden biri olduğu hatta rekor düzeye ulaştığı belirtiliyor.


 

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Irma Kasırgası Floridaya Ulaştı
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