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İşgalci Blair siyasete geri dönüyor

İngiltere’nin, ABD’nin Irak işgaline katılmasına yol açan eski başbakanı Blair, aradan geçen 10 yıla karşın, siyasete geri dönme kararı aldığını açıkladı

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İşgalci Blair siyasete geri dönüyor
Blair, üstleneceğe role ilişkinse bilgi vermedi. Bu kararı almasında İngiltere’nin AB’den ayrılma (Brexit) sürecinin etkili olduğunu söyleyen Blair, “Bu Brexit, siyasete daha fazla dahil olmam için doğrudan bir motivasyon kaynağı olduğu.

Elinizi kirletmeniz gerekiyor, ben de öyle yapacağım” dedi. Öte yandan Brexit anlaşmasının detaylarının gizli tutulduğunu kaydeden ve Muhafazakarları ‘sonuç ne olursa olsun İngiltere’yi AB’den çıkarmaya kararlı olmakla’ suçlayan Blair’in, siyasete ilgisinin tek nedeni Brexit değil.

“Değişimle tanımlanan bir dünyada yaşıyoruz” diye konuştu. Sözlerini “Kafamı kapıdan içeri uzattığım anda tepemden aşağıya bir kova bilinmezlik dökülecek fakat bunun için gerçekten heyecan duyuyorum” diye sürdüren Blair, bugüne dek sessizliğini korumuş olmasının ülkesini umursamadığı anlamına gelmediğini söyledi.

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İşgalci Blair Siyasete Geri Dönüyor
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