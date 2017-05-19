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IŞİD'ciler geri dönüyor

BMGK Terörle Mücadele Departmanı Başkanı Jean-Paul Laborde, çatışma bölgelerinden Avrupa Birliği ülkelerine geri dönen militan sayısının son 1 yılda yaklaşık yüzde 33 oranında artış gösterdiğini duyurdu

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IŞİD'ciler geri dönüyor
Jean-Paul Laborde, Avrupa'nın bu yıl Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrayan IŞİD militanlarıyla karşı karşıya kalacağını, bu sefer dönecek olan militanların savaşa zorlandıkları için öncekilerden daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Laborde, son 1 yılda Avrupa'ya geri dönen yabancı terörist sayısının yüzde 33 oranında arttığını kaydetti. Batı Avrupa'daki tehdit seviyeleri, son 2 yılda onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılar da hesaba katılarak birçok ülkenin sınırlarını koruma yeteneğinden endişe duyulması nedeniyle de yüksek seviyelerde. Avrupa'ya dönmek isteyen yabancı militanların, daha öncekilere kıyasla şimdi çok daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Laborde, “Ortalama olarak bu insanlar daha kararlı, daha deneyimli ve daha becerikli” şeklinde konuştu.

AB ülkelerinde uygulanan seyahat kısıtlamalarının yabancı terörist akışını önemli ölçüde azaltmayı başardığını ifade eden Laborde, “Seyahat kısıtlamalarına rağmen, muhtemelen sınırlardan geçip (AB) ülkelerine geri dönen çok sayıda terörist savaşçı olacaktır” dedi. Birleşmiş Milletler'in hükümetlerden derlediği verilere göre, Avrupa'dan Ortadoğu'daki savaşlara katılan 30 bin civarındaki yabancı teröristin yüzde 40 ila 50'sinin, IŞİD kontrolü altındaki bölgelerden ayrıldığı tahmin ediliyor. DIŞ HABERLER

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IŞİDciler Geri Dönüyor
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