IŞİD'den hardal gazlı saldırı

Olayda 25 asker yaralandı. Irak ordusundan Tuğgeneral Yahya Resul Zubaidi, pazar günü gerçekleşen olayda 6 askerin nefes almaz zorluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını bildirmişti. Olay, Irak ordusunun son günlerde maruz kaldığı ikinci kimyasal saldırı. Olaydan bir gün önce Irak ordusu, IŞİD'in Musul'un el Abar bölgesinde kimyasal silah kullandığını açıklamıştı. Adını açıklamayan bir yetkili, IŞİD'in o saldırıda klor gazı kullandığını ifade etmişti. Iraklı askeri yetkililer, kimyasal saldırılara önlem olarak askeri personele gaz maskeleri ve özel ekipmanların dağıtıldığını kaydetti. ABD'nin desteklediği Irak ordusu, Musul'un batısında IŞİD'e karşı mücadelesini sürdürüyor. Kentin batısının yarısının kontrolü yetkililerde. Musul'un doğusu, IŞİD'den Ocak ayında temizlenmişti. DIŞ HABERLER