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IŞİD hedefleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'deki savaş gemileri ve denizaltından Suriye'deki IŞİD hedeflerine 6 füze fırlattığını açıkladı

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IŞİD hedefleri vuruldu
Saldırıdan kurtulan militanların, daha sonra hava saldırıylarıyla öldürüldüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Donanması'nın Amiral Essen, Amiral Grigorociç fırkateynleri ve Krasnodar denizaltısı Akdeniz'in doğusundan Suriye'deki IŞİD hedeflerine 6 Kalibr kruz füzesi fırlattı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada saldırının sonucunda IŞİD'in Hama'nın Akerbat kasabasındaki kontrol noktalarının ve mühimmat depolarının vurulduğu kaydedildi.

Krasnodar denizaltısnın sualtından saldırı gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada "Kalan IŞİD militanları ve mevzileri de Rus Hava Kuvvetleri'nin hava saldırıları ile imha edildi" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, Türkiye ve İsrail komutanlıklarına saldırılarla ilgili önceden bilgi verildiğini de duyurdu. Bölgede militanların bulunduğu bir mevzinin de imha edildiği kaydedilen açıklamada, IŞİD'in Hama'ya farklı güzergâhlardan militan sevk ettiği vurgulandı. DIŞ HABERLER

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