IŞİD'i bu koalisyon bitirir

Şevçenko, "Bence terör örgütü IŞİD'i ancak Rus-Türk-İran koalisyonu bitirir. Bu üçlü koalisyon bunu çok başarılı şekilde yapar. Tabii eğer bu üçlü koalisyon oluşursa. Elbette bu konuda ortak çabalar mevcut. Benim tahminim şöyle: IŞİD'e bağlı bazı birlikler en azından Türkiye'ye teslim olur.
Bazıları ise askeri yolla imha edilir." Şevçenko açıklamalarına şöyle devam etti: "Amerika'ya gelince… Washington, Suriye'nin bazı bölgelerini işgal ederek orada askeri üs kurmak yoluyla konumlarını güçlendirmeyi planlıyor. Onlar bölgede stratejik bir noktanın peşinde.
Bence Rusya-Türkiye askeri ittifakı kurulursa o zaman ortaya şöyle mantıklı bir soru çıkar: Amerika, senin bölgede ne işin var? Moskova ile Ankara'nın stratejik işbirliği Suriye'deki iç savaşa nokta koyabilir ve Suriye'de yeni bir sayfa açabilir." DIŞ HABERLER
Bazıları ise askeri yolla imha edilir." Şevçenko açıklamalarına şöyle devam etti: "Amerika'ya gelince… Washington, Suriye'nin bazı bölgelerini işgal ederek orada askeri üs kurmak yoluyla konumlarını güçlendirmeyi planlıyor. Onlar bölgede stratejik bir noktanın peşinde.
Bence Rusya-Türkiye askeri ittifakı kurulursa o zaman ortaya şöyle mantıklı bir soru çıkar: Amerika, senin bölgede ne işin var? Moskova ile Ankara'nın stratejik işbirliği Suriye'deki iç savaşa nokta koyabilir ve Suriye'de yeni bir sayfa açabilir." DIŞ HABERLER