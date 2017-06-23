IŞİD'i bu koalisyon bitirir

Şevçenko, "Bence terör örgütü IŞİD'i ancak Rus-Türk-İran koalisyonu bitirir. Bu üçlü koalisyon bunu çok başarılı şekilde yapar. Tabii eğer bu üçlü koalisyon oluşursa. Elbette bu konuda ortak çabalar mevcut. Benim tahminim şöyle: IŞİD'e bağlı bazı birlikler en azından Türkiye'ye teslim olur.



Bazıları ise askeri yolla imha edilir." Şevçenko açıklamalarına şöyle devam etti: "Amerika'ya gelince… Washington, Suriye'nin bazı bölgelerini işgal ederek orada askeri üs kurmak yoluyla konumlarını güçlendirmeyi planlıyor. Onlar bölgede stratejik bir noktanın peşinde.



Bence Rusya-Türkiye askeri ittifakı kurulursa o zaman ortaya şöyle mantıklı bir soru çıkar: Amerika, senin bölgede ne işin var? Moskova ile Ankara'nın stratejik işbirliği Suriye'deki iç savaşa nokta koyabilir ve Suriye'de yeni bir sayfa açabilir." DIŞ HABERLER