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IŞİD'in imdadına İsrail yetişiyor

Suriye ordusunun IŞİD'e karşı sağladığı üstün başarılar, İsrail'i oldukça rahatsız ediyor

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IŞİD'in imdadına İsrail yetişiyor
İsrail savaş uçaklarının, Hama'da Suriye'nin askeri mevzilerini vurması sonucu en az 2 askerin öldüğü ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail jetleri Lübnan hava sahasından fırlattığı birkaç füze ile Masyaf'taki Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı.

Olayda en az 2 askerin hayatını kaybettiği ve maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Öte yandan İsrail jetlerinin amacının, bölgedeki bir askeri tesise saldırmak olduğu öne sürüldü. İsrail ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. DIŞ HABERLER
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