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IŞİD İsrail'den özür dilemiş

İsrail Savaş eski Bakanı Moshe Yaalon, IŞİD terör örgütünün bu rejime bir kez yanlışlıkla saldırdığını ve hemen özür dilediğini açıkladı.

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IŞİD İsrail'den özür dilemiş

IŞİD’in bir kez işgal altındaki Golan bölgelerine saldırdığını söyleyen Moshe Yaalon, IŞİD’in bu işten dolayı İsrail'den özür dilediğini dile getirdi. Yaalon, “İsrail’e sürekli saldırı düzenleyen İran’dır. İsrailli güçlere karşı yapılan en çok saldırı ise Suriye ordusunun bulunduğu bölgelerden gerçekleşiyor. IŞİD son zamanlarda sadece bir defa yanlışlıkla bizim güçlerimize ateş açtı ve ardından hemen özür diledi.”

IŞİD teröristleri daha önce de sosyal medya üzerinden 'İsrail ile savaşma görevimiz yok' itirafında bulunmuşlardı. IŞİD İsrail ile savaşmama gerekçesi olarak, “İslam dünyasının kontrolünü ele geçirmiş olan putlardan kurtulmadığımız sürece, Kudüs özgürlüğüne kavuşamaz” açıklamasını yapmıştı.

COŞKUN ÇELEKOĞLU

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