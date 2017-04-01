IŞİD kaçanları sırtından vuruyor

Irak Federal Polisi'nin cephe hattında görev yapan 5. Tümen 18. Alay komutanı el-Havacı, yaptığı açıklamada, "Güvenli koridorlarımız var, bunu kent sakinlerine duyurduk. Gece de olsa sivil halkı bu koridorlardan geçirmeye çalışıyoruz. Ama IŞİD, kontrolündeki mahallelerdeki halkın çıkmasına izin vermiyor. Çıkanlar sırtından vuruluyor" dedi. Komutan, kentin yaklaşık yüzde 30'unun IŞİD'in kontrolünde olduğunu da sözlerine ekledi.

