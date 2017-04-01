Irak Federal Polisi'nin cephe hattında görev yapan 5. Tümen 18. Alay komutanı el-Havacı, yaptığı açıklamada, "Güvenli koridorlarımız var, bunu kent sakinlerine duyurduk. Gece de olsa sivil halkı bu koridorlardan geçirmeye çalışıyoruz. Ama IŞİD, kontrolündeki mahallelerdeki halkın çıkmasına izin vermiyor. Çıkanlar sırtından vuruluyor" dedi. Komutan, kentin yaklaşık yüzde 30'unun IŞİD'in kontrolünde olduğunu da sözlerine ekledi.
IŞİD kaçanları sırtından vuruyor
Irak güçlerinin, sivillerin Musul'dan ayrılabilmesi için güvenli koridorlar oluşturduğunu belirten Irak Federal Polisi komutanlarından Şakir el-Havacı, kentten kaçmak isteyen sivillerin IŞİD tarafından sırtından vurulduğunu kaydetti
01 Nisan 2017 Cumartesi 16:20
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Irak Federal Polisi'nin cephe hattında görev yapan 5. Tümen 18. Alay komutanı el-Havacı, yaptığı açıklamada, "Güvenli koridorlarımız var, bunu kent sakinlerine duyurduk. Gece de olsa sivil halkı bu koridorlardan geçirmeye çalışıyoruz. Ama IŞİD, kontrolündeki mahallelerdeki halkın çıkmasına izin vermiyor. Çıkanlar sırtından vuruluyor" dedi. Komutan, kentin yaklaşık yüzde 30'unun IŞİD'in kontrolünde olduğunu da sözlerine ekledi.