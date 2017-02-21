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IŞİD militanları kaçışta

Irak ordusu, Musul'un batı yakasını temizleme operasyonu kapsamında kentin güneyinde stratejik öneme sahip üç yerleşim yerini kontrol altına aldı.

21 Şubat 2017 Salı 15:16
IŞİD militanları kaçışta

Sputnik’e konuşan Irak ordusunda görevli askeri bir kaynak, Irak silahlı kuvvetlerinin 9. tümen birliklerinin, polis güçleri ve gönüllü askerlerle birlikte Tikrit kıyısındaki üç yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdiklerini, IŞİD’in büyük kayıplara uğratıldığını bildirdi.

Irak birleşik kuvvetleri sözcüsü Tümgeneral Yahii Rasul, ordu birliklerinin plana göre ilerlediklerini, Musul’un batısında bir, güneyinde üç ve Musul-Bağdat karayolunun üzerinde  bir yerleşim yerini teröristlerden temizlediklerini ve Musul’a giden karayollarının kontrolünü ele geçirdiklerini aktardı.

Iraklı komutan, operasyon sürelerinin sıkışıklığına rağmen sivil halkın korunmasının askerlerin önceliği olduğunu vurguladı. Rasul, IŞİD militanlarının, son birkaç hafta içinde uğradığı kayıplar nedeniyle Irak ordusuna ciddi bir karşılık veremediklerini, çoğu zaman mayın döşeyerek pozisyonlarını terk ettiklerini ve ordunun genel olarak hızlı ilerlediğini ifade etti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
IŞİD Militanları KaçıştaIrakMusulIrak Ordusu
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