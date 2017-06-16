İskoçlar referandum istemiyor

Daily Record gazetesinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Başbakan Sturgeon’ın referandumda ısrar etmesi gerektiğini söyleyen İskoçların oranı sadece yüzde 27’de kaldı. Katılımcıların yüzde 13’ü ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti. Referandumda geri adım atılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi. İskoçya parlamentosu, Sturgeon’ın talebiyle yeni bağımsızlık referandumunu düzenleme fikrine onay vermişti.



Daha önce yeni referandum planının ‘hiç şüphesiz’ İskoçya Ulusal Partisi’nin parlamento seçimlerinde 21 koltuk kaybetmesine neden olduğunu açıklayan Sturgeon, bağımsızlık referandumunun Brexit süreci tamamlamadan önce yapılması gerektiğini söylemişti. DIŞ HABERLER