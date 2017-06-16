Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İskoçlar referandum istemiyor

İskoçya sakinlerinin yüzde 60’ı, başbakanları Nicola Sturgeon’ın yeni bağımsızlık referandumunu düzenleme planını iptal etmesini istiyor

Bu haber kez okundu.

İskoçlar referandum istemiyor
Daily Record gazetesinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Başbakan Sturgeon’ın referandumda ısrar etmesi gerektiğini söyleyen İskoçların oranı sadece yüzde 27’de kaldı. Katılımcıların yüzde 13’ü ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti. Referandumda geri adım atılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi. İskoçya parlamentosu, Sturgeon’ın talebiyle yeni bağımsızlık referandumunu düzenleme fikrine onay vermişti.

Daha önce yeni referandum planının ‘hiç şüphesiz’ İskoçya Ulusal Partisi’nin parlamento seçimlerinde 21 koltuk kaybetmesine neden olduğunu açıklayan Sturgeon, bağımsızlık referandumunun Brexit süreci tamamlamadan önce yapılması gerektiğini söylemişti. DIŞ HABERLER
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
İskoçlar Referandum Istemiyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100