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İskoçya AB'den ayrılmakta kararlı

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkesinin muhtemel ikinci bağımsızlık referandumu için net tarih vermeyerek Brexit'in netleşmesine göre hareket edeceklerini söyledi.

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İskoçya AB'den ayrılmakta kararlı

İngiltere’nin kamu yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Sturgeon, yeni bir bağımsızlık referandumunun tarihiyle ilgili olarak, "Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ana hatları ve AB’den çıkışı (Brexit) netleştiğinde, İskoçya’nın da bu seçimi yapması için makul vakittir, eğer bu yolu izlemeye karar verirsek." dedi.

Sturgeon geçen hafta The Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, Brexit sürecinde İskoçya'nın kendi konumuyla ilgili olarak merkezi hükümete önerdiği alternatiflerin dikkate alınmadığını savunmuş ve ülkesinin ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesi halinde bunun sorumlusunun Londra'daki merkezi hükümet olacağı uyarısında bulunmuştu.

Birleşik Krallık'tan ayrılmayı 2014'te referanduma götüren ancak bağımsızlık için yeterli çoğunluğu sağlayamayan İskoçya'da hükümet, Brexit oylamasının ardından ikinci bir bağımsızlık referandumunu gündeme almış ve yeni bir halk oylaması tasarısını tartışmaya açmıştı.

Ülkedeki ilk bağımsızlık referandumunda merkezi hükümetin, "Birleşik Krallık'tan ayrılmak AB'den de ayrılmak anlamına gelir" şeklindeki tehdidinin de etkisiyle halkın yüzde 55'i Birleşik Krallık'ta kalmaktan yana oy vermişti.

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