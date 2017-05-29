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İslam hızla yayılıyor

Dünya nüfusu yüzde 32 oranında büyürken Müslümanların sayısı yüzde 70 gibi hızlı bir artış gösteriyor. Bu sonucu elde eden PEW adlı kuruluşun gerçekleştirdiği araştırmaya göre İslam, 2100 yılına kadar dünyanın en büyük din topluluğu haline gelecek.

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İslam hızla yayılıyor

Amerikan PEW araştırma enstitüsü dünyanın büyük dinleriyle ilgili araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Bu araştırmaya göre İslam dini mevcut şartlarda öteki dinlere oranla daha hızlı bir gelişme süreci içinde bulunuyor.

Dünyadaki Müslümanların sayısının 2015 yılı itibariyle 1.8 milyarı bulduğu belirtililen araştırmaya göre İslam, 2100 yılına kadar dünyanın en büyük din topluluğu haline gelecek. Dünya nüfusunun 2015-2060 döneminde yüzde 32 büyümesi beklenirken, aynı süre içinde Müslümanların sayısı yüzde 70 gibi hızlı bir artış göstereceği tahmin ediliyor.

Bu süre içinde içinde Hıristiyanların sayısındaki artış ise yüzde 34 olarak öngörülüyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşayan Arapların dünyadaki Müslümanların sadece yüzde 20'sini oluşturduğunu ortaya koyan araştırma, Müslümanların yüzde 62'sinin ise Endonezya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Türkiye dahil Asya ve Pasifik'teki Arap olmayan ülkelerde yaşadığını gösterdi.

Araştırmaya göre halen dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya. Ancak 2050 yılına kadar Hindistan nüfusunun çoğunu Hindu dini mensupları oluşturmaya devam etse de en çok Müslümanın yaşadığı ülke olarak Endonezya'nın yerini alacak. PEW ayrıca, 2050 yılına kadar ABD'de yüzde 2.1'e çıkacak Müslümanların oranının Avrupa'da yüzde 10'a yükseleceğini de tahmin etti.

ERSAN İLTER

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