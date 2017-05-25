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İsrail 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 22 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da yer alan sekiz farklı beldede, Filistinlilere ait evlere gece saatlerinde baskın düzenlendiği belirtildi

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İsrail 22 Filistinliyi gözaltına aldı
Baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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İsrail 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı
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