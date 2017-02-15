İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın orta bölgelerindeki Naaleyn, Kefr Naame, Kefr Akab beldeleri ile güneydeki Sair, Husan ve Dura köylerinde operasyon düzenleyen askerler, 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada gözaltı gerekçelerine ilişkin bilgi verilmedi. İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında 300 çocuğun da olduğu yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

AA