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İsrail askerleri terör estiriyor

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 12 Filistinli gece düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı

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İsrail askerleri terör estiriyor
Gözaltıların Batı Şeria'nın El-Faria, Tubas, Cenin Mülteci Kampı, Cenin, Er-Ram, Beyt Ummer ve Anata bölgelerinde gerçekleştiği kaydedildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Öte İsrail askerlerinin 'engelli bıraktığı' çocuk yardım bekliyor
İşgal altındaki Batı Şeria'da üzüm toplayan babasına yardıma giderken İsrail askerleri tarafından vurulan ve yürüyemez hale gelen 14 yaşındaki Usame'nin acılı ailesi, oğullarına uzatılacak yardım elini bekliyor. AA

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İsrail Askerleri Terör Estiriyor
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