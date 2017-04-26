İsrail'den 10 bin yeni konuta onay

İsrail’in Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Kudüs Belediyesi ile İsrail İskan Bakanlığı, Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda bir sanayi bölgesi de olan Atarot Yahudi yerleşim biriminde 10 bin yeni konutun inşa projesini onayladı.



Haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yönetimine işaret edilerek, söz konusu projenin ABD’nin İsrail’e Yahudi yerleşim birimi konusunda yaptığı baskılar nedeniyle daha önce onaylanamadığı aktarıldı. AA