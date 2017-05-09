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İsrail'den pişkin cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil birçok bölgedeki minarelerden hoparlörle ezan okunmasını yasaklamaya hazırlanan İsrail'e yönelik eleştirisine Tel Aviv'den sert tepki geldi.

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İsrail'den pişkin cevap!

AFP'nin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahşon, "Kendi ülkesinde insan haklarını sistematik şekilde ihlal eden biri, bölgedeki tek gerçek demokrasiye ahlak vaazı vermemeli" dedi.

Nahşon, "İsrail; Yahudilerin, Müslümanların ve Hristiyanların tüm ibadet özgürlüğünü sürekli korumaktadır. Yöneltilen temelsiz iftiralara rağmen bu şekilde hareket etmeyi de sürdürecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği yasa tasarısı, İsrail'de Şubat ayında Yasama İşleri Bakanlık Komisyonu'nda onaylandı, ancak henüz parlamentodan geçmedi. Söz konusu tasarı, İsrail ve bu ülkenin işgal altında tuttuğu bazı bölgelerde gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında hoparlörle ezan okunmasını yasaklıyor.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, "Kudüs semalarından ezanın susturulmasına inşallah izin vermeyeceğiz" demişti.

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