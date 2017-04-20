İsrail'e 'hapishaneden' meydan okuyor

Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan ve çağrısıyla yaklaşık 2 bin Filistinlinin açlık grevine başladığı Mervan Bergusi, İsrail işgaline 15 yıldır tutuklu olduğu hapishaneden meydan okuyor. İsrail hapishanesinde Pazartesi günü toplu açlık grevini başlatmasının ardından diğer Filistinli mahkumlardan ayrılarak hücre hapsine alınan Fetih Merkez Kurulu üyesi Bergusi, Pazar günü New York Times gazetesine "Neden İsrail hapishanelerinde açlık grevindeyiz?" başlıklı bir makale yazdı.

Bergusi, İsrail hapishanelerinde 15 yıldan beri tutuklu bulunduğunu aktardığı makalesinde, "Filistinlilere uygulanan illegal ve keyfi tutuklamaların yanında mahkûmlara yapılan kötü muameleye hem şahit hem de bunun kurbanı oldum. Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra bu ihlallere direnmek için açlık grevine gitmekten başka seçenek olmadığına karar verdim. Bugün başlayan bu açlık grevinde Filistinli mahkûmlar bana katılmaya karar verdi" ifadelerini kullandı. İsrailli siyasetçilerin son günlerdeki eleştiri okları da Bergusi'ye yöneltilmiş durumda. Hapishaneden İsrail işgaline meydan okuyan Bergusi, İsrail basınını da en çok meşgul eden konu haline geldi.

Hücre hapsine alındı

Bergusi'nin Amerikan gazetesinde yayımlanan makalesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da kızdırdı. Netanyahu, "New York Times'ta Pazar günü okuduğum makale katı bir terörist olan Mervan Bergusi'yi 'parlamenter bir lider' olarak tanımladı. Bergusi'ye 'siyasi lider demek Esad'a 'çocuk doktoru' demek gibi bir şey. Bunlar katil ve teröristler" ifadelerini kullandı. İsrail Cezaevleri İdaresi de Bergusi'yi ve hapisteki diğer bazı önde gelen Filistinlileri ‘açlık grevine öncülük ettikleri’ gerekçesiyle hücre hapsine almaya karar verdi.

Direnişle geçen bir hayat

Mervan Bergusi 6 Haziran 1958'de Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Kuber köyünde doğdu. 15 yaşında Fetih Hareketi'ne katılan Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklandı. 1983 yılında serbest bırakılmasının ardından Birzeit Üniversitesine girdi. Üniversitede öğrenci meclisi başkanlığı yapan Bergusi, Tarih ve Siyaset Bilimi Bölümünü okuduktan sonra aynı üniversitede uluslararası ilişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.

Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı 1987'de ayaklanan Filistinlilere liderlik eden Bergusi, yakalanarak Ürdün'e sürgün edildi ve 7 yıl sürgünde kaldı. Filistinliler nazarında İntifada'nın mühendisi olarak yer edinen Bergusi siyasette de öne çıkmaya başladı. Bergusi 1994 yılında işgal altındaki Filistin topraklarına dönen ilk grubun başındaydı. Dönüşünden iki hafta sonra yapılan toplantıda Bergusi, Fetih Hareketi'nin Batı Şeria'daki Genel Sekterliğine görevine seçildi. Fetih Hareketi'nin 1996 yılındaki Yasama Konseyi Başkanlık seçimlerinde Bergusi, Ramallah dairesinden üye olarak seçildi. Karşılıklı ziyaret ve faaliyetlerle Fransa ve Filistin meclisleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalıştı. Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın ölümünden sonra Bergusi tutukluluğuna rağmen Mahmud Abbas ile devlet başkanlığında aday olarak yarıştı. Ancak daha sonra Abbas lehine adaylıktan çekildi. Bergusi, 2002 yılından beri Hadarim Hapishanesi'nde tutuklu bulunuyor. AA