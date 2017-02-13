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İsrail, ezan yasağını onayladı

İsrail Parlamentosu'ndaki yasama komisyonu, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:37
İsrail, ezan yasağını onayladı

 İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yasama komisyonu, camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören ve 'ezan yasağı' olarak bilinen yasa tasarısına ilişkin yeni düzenlemeleri onayladı.

Ezanın gece 23:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısında, yasağa uymayan camiler hakkında bin 200 dolara ulaşan cezalarının kesilebileceği belirtiliyor. ‘'Gürültü kirliliğine neden olduğu' iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor.

Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset'te oylamaya sunulmamıştı. Bu kez ise İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Knesset'e sevk edilme aşamasına geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da 'gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği' iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

Öte yandan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son olarak ezan yasağıyla ilgili tasarıyı onaylamak suretiyle Filistinlilere yönelik ırkçı politikalarını sürdürdüğü belirtildi. İsrail'in bu yaptıklarıyla Filistinlileri, hakkını ve kimliğini savunmaktan vazgeçiremeyeceği vurgulanan açıklamada, Filistin halkının toprakları özgürleşene dek mücadeleyi sürdüreceğine işaret edildi.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 13.02.2017 15:41
Anahtar Kelimeler:
NetanyahuEzan Yasağını Onayladıİsrail
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