İsrail gücüne güç katıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hatzor Hava Üssü’ndeki törende ülkesinin yeni orta menzilli füze savunma sistemini tanıttı. ABD Hava Kuvvetleri’nden yetkililerinde katıldığı törende konuşan Netanyahu, Davut Sapanı adını taşıyan yeni orta menzilli füzelerle ilgili olarak “Şunu tekrarlamak istiyorum, kim bize saldırmak istiyorsa yenilecektir, bizim varlığımızı tehdit edenler kendi hayatını tehlikeye atacaktır” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, konuşmasının bir bölümünde ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Füze Savunma Ajansı Başkan Yardımcısı James Syring’e hitaben “Birlikte zorluklara göğüs gerebilir, tek başına yapabileceğimizden daha iyisini yapabiliriz. Bu durumda mavi ve beyaz, kırmızı, mavi ve beyazla birlikte çok daha iyi” dedi.

İsrail’in teknolojide öncü olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini kaydeden Netanyahu, “İnsanlarımızın yaratıcılığı ve askerlerimizin savaşçı ruhu, bizi düşmanlarımıza karşı güçlendiriyor ve sadece ülkemizi sivil cephelerimizi korumayı değil savaşta da zafere ulaşmamıza imkan tanıyor” diye konuştu

İsrail’in güvenlik işi tamam

İsrail Balistik Füze Savunma Örgütü ve ABD Füze Savunma Ajansı’nın ortak projesi olan Davut Sapanı, İsrailli Rafael firmasıyla ABD’li savunma devi Raytheon tarafından geliştirildi.

İran’a karşı geliştirilen uzun menzilli Arrow füzeleri ve Gazze’den atılacak kısa menzilli roketlere karşı geliştirilen Demir Kubbe ile birlikte İsrail’in çok katmanlı savunma sisteminin son ayağı olan Davut Sapanı, pazar günü İsrail’in Suriye ve Lübnan’la komşu olduğu kuzey sınırında kullanılmaya başlandı.

Kudüs’te 99 ihlal

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te geçen ay İslam'ın kutsallarına yönelik 99 kez ihlalde bulunduğu belirtildi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, mart ayı boyunca Batı Şeria ve Kudüs'te İslam'ın kutsallarına yönelik 99 ihlalde bulundu. İhlaller, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve El-Halil kentindeki İbrahim Camisi üzerinde yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Aksa'ya yönelik abluka uygulamak, saldırıda bulunmak, Yahudi yerleşimcilerin dini ayinlerine izin vermek, Aksa'nın kapısını ve avlusunu koruyan "Murabıt" olarak tanımlanan Filistinliler ile Aksa muhafızlarını hedef almak gibi ihlaller gerçekleştirdiğini aktaran Edis, İsrail'deki Yahudi örgütlerin, bu ay kutlanacak Hamursuz bayramı (Pesah) boyunca Aksa'ya girilmesi yönündeki çağrılarını artırdığına işaret etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli muhafızlara yönelik tutuklama ve gözaltı politikasına da dikkati çeken Edis, "bu gibi adımların radikal Yahudilerin Aksa'ya girmesine ve mekânın kutsallığına aykırı eylemlerde bulunmalarına yeşil ışık yaktığını" belirtti.