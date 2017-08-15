İsrail'in Afrika'ya ilgisi artıyor

İsrail’de yerleşik olmayacak olan elçiler, İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin’e güven mektuplarını sundu.

Benjamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail, son zamanlarda Afrika ile ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor. Netanyahu, bu amaçla geçtiğimiz 14 ay içinde iki kere Afrika'ya ziyarette bulundu. İsrail ve Gine arasındaki diplomatik ilişki 1967 yılındaki 6 Gün Savaşında kopmasından yaklaşık 49 sene sonra, geçen sene, ilk defa tekrar kuruldu.

4 Haziran’da ise Liberya’da Senegal Başbakanı Macky Sall ile görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, diplomatik ilişkilerin yanında, tarım ve savunma alanında yapabilecekleri bazı anlaşmalar konusunda da görüşmüştü.

İki Müslüman Afrika ülkesi ile kurduğu diplomatik ve ticari ilişkileri yorumlayan Netanyahu, “Artık İsrail geçmişin yükünü taşımayacak. İsrail Afrika’ya geliyor, Afrika da İsrail’e” açıklamasını yaptı.

HABER MERKEZİ