İsrail'in, İran rahatsızlığı bitmiyor

İsrail'e ait bir uydudan alındığı ve Banyas'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflara da yer verilen haberde, üretilecek füzelerin bu fotoğraflarda yer alan tesislerden bazılarında saklanacağının anlaşıldığı ileri sürüldü.

Haberde ayrıca İran'ın başkenti Tahran yakınlarından alındığı ifade edilen uydu fotoğraflarıyla, Banyas'tan alındığı belirtilen uydu fotoğraflarında görünen tesisler karşılaştırılarak, bunlar arasında güçlü bir benzerlik olduğu kaydedildi.

İsrail hükümeti "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor. Başbakan Binyamin Netanyahu geçen ay yaptığı bir açıklamada, "İran ve vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri bir varlık kurma imkanı sağlanmamalı." demişti.

İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri takip etmeye ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden Netanyahu, bu kırmızı çizgileri ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak" ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

Ramallah'ta olaylar çıktı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında Filistinlilere ait bir evi yıkmasının ardından çıkan olaylarda 27 Filistinli yaraladı.

İsrail'in geçen ay Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artırmasının ardından bıçaklı saldırı düzenleyerek Ramallah yakınındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Neve Tsuf'da (Halamiş) yaşayan 3 yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el-Abd'in evi bugün yıkıldı.

Çok sayıdaki İsrail askeri, Abd'in evinin bulunduğu Ramallah yakınlarındaki Kober köyüne baskın düzenledi. Askerlerin beraberinde gelen buldozerler ABD'in ailesinin yaşadığı evi yıktı. Yıkımın ardından İsrail askerleri ile köydeki Filistinli gençler arasında arbede çıktı.

Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda 27 Filistinli yaralandı.

Açıklamada 12 kişinin plastik mermiyle vurulduğu, 13'ünün yoğun gazdan etkilendiği, 2 kişinin ise düşme sonucu yaralandığı kaydedildi. Yaralıların üçü hastaneye kaldırılırken, diğerleri sahada bulunan ilk yardım ekipleri tarafından tedavi edildi.

AA