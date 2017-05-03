‘İsrail işgalci güç’

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yönetim Kurulu, İsrail'in “işgalci güç” olarak tanımlandığı bir karar tasarısını oylayarak kabul etti. UNESCO Yönetim Kurulunun 201. Genel Kurulu Paris'te toplandı. Toplantıda Sudan, Katar, Umman, Fas, Lübnan, Mısır ve Cezayir tarafından hazırlanan “İşgal edilmiş Filistin” karar tasarısı görüşülerek oylandı. Kudüs’ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler için kutsal bir kent olduğunun ifade edildiği tasarıda, "İşgalci güç İsrail" tarafından Kutsal şehir Kudüs'ün yapısını ve statüsünü değiştirmeye yönelik alınan her türlü önlemin, adli veya idari uygulamanın geçersiz sayılması ve iptal edilmesi istendi.



Tasarıda, Kudüs'te uluslararası hukuka aykırı olarak üst aramayı, tünel kazmayı, eski şehir başta olmak üzere, Doğu Kudüs'te inşaat projelerini devam ettirdiği belirtilen İsrail'in, UNESCO ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olarak sürdürdüğü bu uygulamalara son vermesi talep edildi. Gazze'deki ablukanın devam ettiği, okulların ve eğitim merkezlerinin inşasında sorunlarla karşılaşıldığı, bölgeye giriş ve çıkışlarda uygulanan kontrollerin devam ettiği ve bunun kabul edilemez olduğunun belirtildiği tasarıda, UNESCO Genel Sekreterine konuyla ilgili bir toplantı düzenlemesi ve UNESCO'nun Gazze'deki temsilciliğinin yeniden açılması çağrısı yapıldı.

Hamas'a ihanet suçlaması

Hizbullah’ın iki numaralı ismi Naim Kasım, 1967 sınırlarında kurulacak bir Filistin devletini kabul eden Hamas’a ateş püskürdü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yardımcısı Kasım, Hamas’ın açıkladığı yeni vizyonunu içeren siyaset belgesini değerlendirdi. Lübnan’da Filistinli bir grupla bir araya gelen Kasım, İsrail’in topraklarını üç katına çıkarmayı başardığı Altı Gün Savaşı öncesindeki Filistin sınırlarını kabul eden Hamas’a tepki gösterdi ve Hamas’ın Akdeniz’den Ürdün Nehri’ne kadar olan bölgeyi özgürleştirmesi gerektiğini söyledi. “Filistin’i ikiye ayıran direnişle (Hamas’la) ayrışıyoruz. Şehitlerin kanını toprak karşılığında satan direnişle ayrışıyoruz” diyen Kasım, Filistinlilerin, bugünkü İsrail sınırları içinde kalan eski evlerine dönmesi gerektiğinin de altını çizdi. DIŞ HABERLER