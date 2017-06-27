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İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

İsrail ordu sözcüsü Ovijaa Odraei'nin Gazze'den İsrail'e roket atıldığını iddia ettiği açıklamasının ardından İsrail uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze'nin batısı ile Refah'ın kuzeyindeki iki mevzisinin yanı sıra Gazze'nin merkezinde boş bir alanı vurdu.

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İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

İsrail ordu sözcüsü Ovijaa Odraei, İsrail'in saldırısına ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerine ait uçakların Gazze'nin kuzey ve güneyinde Hamas'a ait noktaları vurduğunu, hava saldırılarının Gazze'den Şair Negev bölgesine atılan rokete karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sözcü Odraei, Gazze'nin Hamas'ın hakimiyetinde olması hasebiyle İsrail'e yapılan her türlü saldırı girişiminden sorumlu olduğunu belirtti. Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de bazı noktalara roket ve top ateşiyle saldırılarında sadece hasar oluştuğu duyuruldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra da söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Hamas sözcüsü Fevzi Berhum ise yaptığı açıklamada, "İsrail, direnişe ait noktaları hedef almak ve gerilimi tırmandırmak için gerekçe olarak Gazze'den roket atıldığını iddia etti. Bu, İsrail'in tehlikeli ve bilinen bir oyunudur." ifadelerini kullandı.

AA

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