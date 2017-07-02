İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde, ismi açıklanmayan askeri bir yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail ordusunun, Suriye'den atılan 2 havan mermisine karşılık olarak Suriye rejiminin Golan Tepeleri'ndeki savaş topunu hedef aldığı ve imha ettiği kaydedildi.
Konuya ilişkin Suriye makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, önceki gün Suriye'den atıldığı öne sürülen havan mermilerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine düşmesinin ardından Suriye rejimine uyarıda bulunmuştu.
İsrail, Suriye'ye ait savaş topunu vurdu
İsrail ordusunun, Suriye'den işgal altındaki Golan Tepeleri'ne atıldığı öne sürülen havan mermilerine karşılık, Golan'daki Suriye rejimine ait savaş topunu vurduğu bildirildi
02 Temmuz 2017 Pazar 17:41
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İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde, ismi açıklanmayan askeri bir yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail ordusunun, Suriye'den atılan 2 havan mermisine karşılık olarak Suriye rejiminin Golan Tepeleri'ndeki savaş topunu hedef aldığı ve imha ettiği kaydedildi.