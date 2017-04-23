İsrail, Suriye'yi vurdu

İsrail’in Suriye rejimine ait bir kampı vurduğu ve 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail’in Suriye’nin güneyinde bulunan rejime ait Al Fawwar kampını vurduğu ifade edildi. Yetkililer, 3 askerin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda askerin de yaralandığını bildirdi. Rejim tarafından ismi açıklanmayan kaynaklar saldırıyı doğrularken, saldırının mühimmat deposunda da patlamaya neden olduğunu savundu. Saldırıda ölen askerlerin Muhammed İbrahim, Sefwan Salibi ve Usama Faraj olduğu ifade edildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de saldırıyı doğrularken, olaya ilişkin detay vermedi.

'Batı'nın müdahalesi teröristlerin yararına'

Bu arada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD’nin öncülüğünde hareket eden Batı ülkelerinin Suriye’nin işlerine karışmasının teröristlerin yararına olduğunu söyledi. Suriya Al-En sitesinin aktardığına göre Esad, başkent Şam’da Baas Partisi Merkez Komitesi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşamada Batı’nın Suriye’ye müdahalesinin teröristlerin işine yaradığını belirterek "Bu müdahale her zaman Suriye ordusu teröristlere karşı zafer kazandığında yapılıyor. ABD’nin Şayrat üssünü vurması da militanların Hama’da yenilgiye uğratılmasından sonra gerçekleşti" ifadelerini kullandı. "Düşman ülkeler, dini fanatik olan Vahhabileri ve Müslüman Kardeşler'den aşırıcıları Suriye'ye karşı kullanıyor’ diyen Esad, bu ülkelerin amaçlarının Suriye’nin ulusal doktrinine saldırmak olduğunu ve başarılı olamayacaklarını belirtti.

Suriye’nin en ücra köşesindeki teröristler temizlenene kadar terörle mücadeye devam edeceklerini vurgulayan Esad "Bu arada Batı’nın Suriye’nin bölünme senaryolarına karşı koymaya ve ateşkes politikasına uymaya, Astana ve Cenevre’de Suriye topraklarındaki kanlı politikanın durdurulmasına yönelik süreçlerde yer almaya devam edeceğiz” dedi.