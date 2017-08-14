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İsrail tutukluları ölüme terk ediyor

Filistinli grupların sözcüsü Salih, “İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular kasıtlı olarak tıbbi ihmale maruz bırakılıyor” dedi

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İsrail tutukluları ölüme terk ediyor
Filistinli gruplar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların kasıtlı olarak tıbbi ihmale maruz bırakıldığını belirtti. Fetih Hareketi, Hamas, İslami Cihad, Filistin Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi yetkililerinin de aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütünün binası önünde ortak basın açıklaması yaptı. Filistinli grupların sözcüsü Yasir Salih, İsrail hapishanelerinde sağlık sorunu yaşayan tutuklu sayısının bin 500'e ulaştığını ifade ederek, "Filistinli tutuklular, çeşitli hastalıklardan şikayetçi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular kasıtlı tıbbi ihmale maruz bırakılıyor." dedi. İsrail'in "bu tür uygulamalarına son verilmesi ve tutukluların hayatının kurtarılması" için uluslararası insan hakları kurumlarına çağrıda bulunan Salih, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin can güvenliğinden İsrail Hapishaneler İdaresinin sorumlu olduğunu vurguladı. Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. Öte yandan 
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarında Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı. AA
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Anahtar Kelimeler:
Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi
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