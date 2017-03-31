İsrail’den 26 yıl sonra bir ilk

İsrail güvenlik kabinesi, 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria’nın Emek Shilo bölgesinde yeni yerleşim yeri inşası edilmesine oy birliği ile onay verdi. Böylece İsrail 1991’den bu yana ilk kez Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşimi inşası edilmesine onay vermiş oldu. Batı Şeria’daki son yeni inşa ise 1999’da gerçekleştirilmişti.

Söz konusu yeni yerleşim birimine, geçen yıl uzun süren tartışmalar ve hukuk sürecinin ardından tahliye edilen Amona’daki Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi planlanıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Filistinlilere ait olduğunun kanıtlanmasının ardından boşaltılmak zorunda kalınan Amona’daki yerleşimcilere yer bulma sözü vermişti. Netanyahu “O vaadi yerine getireceğim. Çok yakında ayrıntılarını öğreneceksiniz” dedi.

Filistin tarafı ise Batı Şeria’ya yeni yerleşim yeri inşa edilmesi kararına tepkili. Kararı kınayan Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi Hanan Aşravi, “Bu açıklama, İsrail’in kendini istikrar ve barışta değil yasadışı yerleşimci nüfusunu tatmin etmeye adadığını bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı.

İsrail BM’yi takmıyor

İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşim yerleri yasadışı olarak kabul ediliyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararında “İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim yeri faaliyetlerini durdurmalı’ çağrısı yapılmıştı.

Kararda ayrıca, yerleşimlerin ‘yasal dayanağı olmadığını’ belirtilmiş ve ‘iki devletli çözümü tehlikeye attığının’ altı çizilmişti. Hali hazırda Batı Şeria’da 2.8 milyon Filistinli ve 400 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Doğu Kudüs’te yaşayan yerleşimcilerin sayısı ise 200 bin. Bu iki bölgedeki toplam Yahudi yerleşim yerlerinin sayısı ise 140.

Yahudi yerleşimlerin tümü illegal

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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