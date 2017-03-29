İsrail’e koşulsuz destek!

ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) 2017 yıllık konferansına katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Trump yönetiminin Tel Aviv'e verdikleri koşulsuz desteği dile getirdi.

ABD'deki "İsrail yanlısı hareketlerin en büyük toplantısı'' olarak görülen ve Pazar günü başlayan AIPAC 2017 Konferansı, 3 günlük oturumların ardından sona erdi. Pence ile Haley'in İsrail yönetimine koşulsuz ve güçlü destek mesajları verdikleri konuşmaları dikkat çekerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun video konferans yoluyla yaptığı konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürü de öne çıktı.

İsrail'in ABD'nin vazgeçilmez müttefiki olduğunu vurgulayan Başkan Yardımcısı Pence'in, "Sadece konuşmayla geçen on yılların ardından ABD Başkanı, Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasını ciddi şekilde değerlendiriyor" şeklindeki sözleri dikkat çekti. ABD'nin artık BM'ye yeniden liderlik etmeye başladığını ve son kararın bir benzerinin bir daha alınamayacağını kaydeden Haley, İsrail aleyhinde çalışanların peşinde olacaklarını belirtti.

İsrail Filistinlilere ait 2 evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığı belirtildi. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Filistinli sivil toplum kuruluşu Wadi Hilwe'den yapılan açıklamaya göre, İsrail polisi sabaha karşı Cebeli Mukabber Mahallesi'ne gelerek İmam ve İslam Abbasi isimli Filistinli kardeşlere ait iki evi abluka altına aldı. Evlerdeki 10'u çocuk toplam 14 Filistinlinin dışarı çıkarılmasının ardından belediye ekipleri iki evi de yıktı.

Abbasi kardeşlerin babası Musa Abbasi, belediyenin yıkım emrini kendilerine tebliğ etmediğini, İsrail polisinin sabaha karşı 04.30 sularında yaptığı baskının ardından yıkım işlemine başlandığını söyledi. Oğlu İsam'ın altı, diğer oğlu İmam'ın ise dört çocuğu olduğunu belirten Abbasi, her iki evin 2014 yılında inşa edildiğini kaydetti.

AA